José Couceiro quer concentração do Vitória de Setúbal para vencer em Portimão

Lusa 29 Out, 2017, 14:23 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa, José Couceiro considerou que o encontro em Portimão não é comparável com o que a sua equipa fez na quinta-feira, a contar para o Grupo A da Taça da Liga (triunfo sadino, por 2-1).



"Os jogos têm sempre histórias diferentes. Espero um jogo difícil, porque o Portimonense tem bons e rápidos executantes. Para repetirmos a vitória, não nos podemos desequilibrar. Só jogando concentrados teremos as nossas possibilidades de ganhar", alertou.



O técnico dos sadinos recusou a ideia de o conjunto algarvio poder entrar em campo com desejo de se vingar da derrota de quinta-feira.



"Não acredito em vinganças, nem que os jogadores do Portimonense e o Vítor Oliveira, treinador que respeito muito, tenham esse sentimento no seu pensamento", disse.



José Couceiro continua a debater-se com o problema das lesões no plantel, mas assegurou que o facto de ter vários indisponíveis não vai servir de desculpa para o que venha a acontecer.



"Esta foi a convocatória mais fácil que já fiz, porque não tinha muito por onde escolher. Não gosto destas convocatórias, gosto daquelas em que tenho dúvidas. Vou levar 20 jogadores a Portimão, 17 de campo e três guarda-redes", avançou.



Com Patrick, César, Bernardo Morgado, André Sousa, Adebanjo, Semedo, Willyan e Yannick Djaló lesionados, o treinador só na segunda-feira vai decidir se Nuno Pinto e Allef - jogadores que regressam à convocatória - serão opção para o jogo, depois de uma última reavaliação antes da partida.



O Vitória de Setúbal, 11.º classificado com dez pontos, defronta na segunda-feira, pelas 20:00, no Estádio Municipal de Portimão, o Portimonense, 14.º com oito, num jogo que vai ser arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.