José Mota diz que Desportivo das Aves terá de ser inteligente frente ao Boavista

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 16:26 | 1.ª Liga

“Há sempre uma primeira vez (para vencer fora). O nosso objetivo é fazer um bom jogo, ser uma equipa inteligente e responsável e vencer", disse hoje José Mota, na conferência de antevisão ao jogo no Estádio do Bessa.



Para o técnico avense, a equipa terá de perceber o contexto do jogo, saber jogar com a entrega dos jogadores do Boavista e da sua massa associativa e lidar com tudo isso com inteligência.



“O adversário vai tentar entrar forte e, comandar o jogo desde o início, para ter mais confiança. Queremos que o Boavista sinta que vai ter um adversário que o vai saber contrariar nos momentos difíceis e, com bola, vai tentar vencer", referiu.



Mota defendeu que o caminho do Aves é manter o recente registo diante do Portimonense (vitória por 3-0), repetindo que "é preciso ser pressionante e agressivo", uma "agressividade com qualidade" e cujo jogo tem "a baliza (adversária) como sentido".



Apesar do discurso positivo, favorecido pela primeira vitória no campeonato, Mota não deixou de reconhecer qualidades no Boavista, relativizando as três derrotas consecutivas.



"No futebol, e entre as equipas que lutam pela permanência, todos têm fases boas e más. Nós tivemos, o Boavista pode estar a passar agora, mas é das equipas que tem um bom plantel, tem bons executantes, um meio campo com qualidade, valendo, no entanto, pelo seu todo, a sua agressividade", sublinhou José Mota, reconhecendo no Boavista "uma equipa bem organizada e orientada" e "com qualidade para fazer um bom campeonato".



Hamdou, Nildo e Jorge Felippe estão lesionados e vão falhar o jogo no Estádio do Bessa, diante do Boavista, que não vence no campeonato desde a jornada inaugural, a 13 de agosto, quando ganhou no reduto do Portimonense, por 2-0.



Na classificação, Boavista e Aves, ambos no último terço da tabela, somam quatro pontos e vão defrontar-se no Estádio do Bessa, no domingo, a partir das 15:00.