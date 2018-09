José Mota espera que o Aves comece a dar a volta aos resultados frente ao Portimonense

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 14:56 | 1.ª Liga

Na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira, no encerramento da sexta jornada, José Mota reiterou a confiança nos jogadores e na qualidade do trabalho realizado, visando somar a primeira vitória no campeonato.



"Temos consciência do trabalho feito e confiança nos jogadores, que se têm aplicado e feito tudo para que as coisas aconteçam. Quando não se ganha, anda-se mais ansioso, mas temos trabalhado muito o capítulo da finalização e o próximo jogo é para dar a volta aos resultados", disse José Mota.



O técnico do Aves disse esperar que o fator casa possa pesar a favor da equipa, que terá de ser "forte, determinada e eficaz".



"Não temos sido inferiores aos nossos adversários e nos últimos três jogos, com o Sporting de Braga, o Marítimo, em que tivemos as melhores oportunidades e não merecíamos perder, e Benfica, tivemos as nossas possibilidades", sublinhou.



Para José Mota, a falta de eficácia na finalização é uma questão que tem os dias contados, acreditando que o Aves, nesta altura com apenas três golos marcados e o registo de pior ataque do campeonato, possa quebrar o enguiço diante do Portimonense, uma equipa com "muita qualidade".



"(O Portimonense) Tem jogadores acima da média e que a qualquer momento podem fazer a diferença. Estava também a atravessar um mau momento, mas conseguiu dar a volta e vencer o último jogo (diante do Vitória de Guimarães). Por isso, esperamos um adversário confiante e temos a consciência de que será um jogo extremamente difícil", concluiu.



Nildo, com problemas físicos, e Fariña, ainda a trabalhar de forma condicionada, são as principais ausências na formação avense para o jogo de segunda-feira.



O Aves, no 18.º e último lugar, com um ponto, defronta o Portimonense, 15.º classificado, com quatro, no estádio do CD Aves, na segunda-feira, às 20:15, no jogo de encerramento da sexta jornada da I Liga.