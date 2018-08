José Mota quer Desportivo das Aves a começar bem o campeonato em Setúbal

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 17:31 | 1.ª Liga

"Esta é a prova que mais queremos e aquela para a qual os clubes têm mesmo de estar preparados. Estamos preparados, sabendo de antemão que o nosso adversário vai lutar pelos mesmos objetivos. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas queremos ter um resultado positivo", disse José Mota, na conferência de antevisão ao jogo de Setúbal, no sábado, da ronda inaugural do campeonato.



Mota defendeu que o Aves tem muito a ganhar" frente a um adversário direto, por aquilo que isso pode representar no final, nas contas da permanência, consciente, também, das dificuldades de defrontar uma equipa que, "ao longo dos anos, costuma ser forte nos jogos em casa".



O Desportivo das Aves inicia o campeonato após dois jogos oficiais, um para a Taça da Liga frente ao Santa Clara (vitória nas grandes penalidades por 8-7, após 2-2 no tempo regulamentar) e outro, em estreia, na Supertaça perdida para o campeão FC Porto (3-1).



"Estes jogos acrescentam-nos responsabilidade. Sabemos do desempenho que tivemos na Supertaça e da segunda parte muito positiva com o Santa Clara. Tirámos ilações muito positivas, mas não foi tudo perfeito. Se tivesse sido perfeito, tínhamos ganhado (ao FC Porto), tínhamos sido mais eficazes e não teríamos sofrido três golos", sublinhou.



Para José Mota, o Desportivo das Aves vai procurar ser em 2018/19 "uma equipa positiva", que "pratique um bom futebol" e "tenha bons resultados".



"Temos de ser uma equipa capaz de dividir os jogos e de disputar o jogo pelo jogo com qualquer adversário, mas a nossa casa tem de ser a nossa fortaleza", concluiu.



O Desportivo das Aves inicia o campeonato no terreno do Vitória de Setúbal, em jogo a disputar no sábado, a partir das 16:30.