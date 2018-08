José Mota quer Desportivo das Aves ambicioso para pontuar frente ao Braga

Lusa Comentários 24 Ago, 2018, 16:30 | 1.ª Liga

Na conferência de antevisão ao encontro no Estádio Municipal de Braga, José Mota relativizou os recentes empates dos bracarenses, que custaram nomeadamente a eliminação precoce da Liga Europa, dizendo ser necessário "perceber a força do adversário".



"(O Sporting de Braga) é um adversário difícil, muito forte em todos os jogos, sobretudo em casa. Vem de resultados menos positivos, mas o pensamento do nosso adversário é só um, pensar no próximo jogo, preparado para regressar às vitórias", disse Mota.



O técnico do Aves entende que "as duas equipas têm qualidade" e, por isso, o jogo de domingo "poderá e deverá ser um bom espetáculo", no qual os avenses vão procurar somar pontos.



"Vamos lá para disputar o jogo, com a ambição de trazer um bom resultado. Temos de contrariar toda a determinação do Braga, com grande concentração em todos os momentos, e teremos de ser uma equipa muito organizada, tranquila e com ambição da baliza adversária", sublinhou.



O lateral Rodrigo Soares, com um estiramento no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, não será opção para Braga, numa lista de indisponíveis extensiva a Falcão, que vai cumprir o segundo e último jogo de suspensão.



O Desportivo das Aves, que tem apenas um ponto somado, vai defrontar o Sporting de Braga, com quatro, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20:30 de domingo, em jogo da terceira jornada do campeonato.