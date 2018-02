José Mota quer euforia da vitória na Taça de Portugal fora de Vila do Conde

Lusa 21 Fev, 2018, 15:15 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Vila do Conde, para a 24.ª jornada da I Liga, José Mota admitiu que o triunfo que apurou a equipa avense para as meias-finais da prova "pode entrar no subconsciente dos jogadores", mas reiterou "que são competições diferentes" e "não há jogos iguais".



"O jogo da taça acaba por entrar no subconsciente dos jogadores. Tendemos a olhar para os jogos positivos, tal como a massa associativa pode pensar nisso, mas sabemos que não há jogos iguais. Aquele foi da taça e o que vai acontecer terá características diferentes, sem prolongamento nem grandes penalidades", vincou o treinador.



A somar pontos há três jogos seguidos e um ponto acima da zona de despromoção, José Mota considera, por isso, haver motivos para os jogadores do Aves “estarem motivados", manifestando a premência de “dar continuidade aos bons resultados".



Sobre o Rio Ave, mormente a goleada por 5-0 sofrida frente ao FC Porto, considerou-o um "adversário forte", explicando que a preocupação da equipa de Miguel Cardoso, na sexta-feira, será "melhorar a imagem e continuar a ser uma equipa forte".



Assim, José Mota disse esperar um Rio Ave a "jogar de forma organizada, a tentar fazer um golo e depois gerir essa vantagem", vincando que cabe à sua equipa "contrariar tudo isso, toda essa força mental" de um conjunto com "qualidade técnica" e que tem usada a seu favor o “fator casa”.



Confirmando a ausência nessa partida do avançado Guedes, que apenas faz ginásio devido a lesão muscular, José Mota revelou que Derley, ausente de última hora na receção ao Marítimo, "começou hoje a treinar com limitações".



O Desportivo das Aves, que ocupa o 13.ª lugar da tabela classificativa, com 21 pontos, visita na sexta-feira, pelas 20h30, o Rio Ave, quinto classificado, com 36, em encontro da 24.ª jornada da I Liga de futebol.