José Pereira explica ausência de chicotadas psicológicas

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 30 Out, 2018, 12:26 | 1.ª Liga

Dezoito técnicos portugueses orientam as dezoito equipas do principal campeonato profissional de futebol.



O que está a acontecer? Mudança de mentalidade? Circunstâncias pontuais? Mero acaso?



Perguntas para as quais a Antena 1 procurou resposta junto de José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).



O líder da associação de classe dos técnicos começou por falar em ausência de precipitação dos dirigentes que por vezes não resistem à pressão das massas associativas.





José Pereira lembrou, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, que “é preciso dar tempo aos treinadores para que possam implementar os seus processos de trabalho para que os resultados apareçam”.









Para o sindicalista “há uma maior consciencialização” dos diretores dos clubes que já perceberam que no final do campeonato há duas equipas que vão descer de divisão e outra que será campeã.O dirigente abordou ainda o fator económico que está por detrás das “chicotadas psicológicas”. É preciso indemnizar os despedidos e a situação económica e financeira dos clubes não é a melhor, daí esta tendência para não despedir de ânimo leve.No fundo para José Pereira chegou o momento em que o acumular de experiências negativas com os despedimentos precipitados levou as pessoas a assumirem atitudes diferentes.