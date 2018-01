José Romão ajudou Desportivo de Chaves a projectar-se

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 12:33 / atualizado em 31 Jan, 2018, 12:45 | 1.ª Liga

O Desportivo de Chaves recebe o Vitória de Setúbal jogo em que vai festejar o encontro número 500 na I Liga.



O clube treinado por Luís Castro chega a um marco histórico, depois de alguns anos passados em escalões inferiores.



José Romão treinou o Desp. Chaves em 89/90, 91/92 e de 95 a 97 do século passado e neste dia lembra: “Faz parte do meu percurso profissional e se há clubes que deixam mais qualquer coisa, o Chaves é um deles. Quinhentos jogos é uma marca importante. Na década de 90 construímos boas equipas que praticavam bom futebol e alcançavam boas classificações” realçou em declarações ao jornalista Alexandre Afonso.



Para o técnico os flavienses são dignos “embaixadores de Trás-os-Montes”.





Fundado em 1949, o Chaves é um dos clubes mais emblemáticos do futebol português e venceu até hoje três títulos da II Divisão.O técnico lembra ainda, na Antena 1, que há 12 anos que está fora de Portugal e recentemente recusou o convite de um clube do Egipto, um percurso como outros porque “os treinadores portugueses contribuem para a evolução do jogo”.Num olhar para o principal campeonato português José Romão adiantou que a luta pelo título de campeão “está em aberto com FC Porto, Sporting e Benfica muito fortes”.