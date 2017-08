Josué transferido para os belgas do Anderlecht

Lusa 31 Ago, 2017, 19:15 | 1.ª Liga

O clube de Bruxelas confirmou hoje o jogador, de 25 anos, como reforço para as próximas quatro temporadas, após ter pagado a verba de 2,5 milhões de euros, avançada por alguma da imprensa belga, ao clube vimaranense, que manteve uma percentagem do passe do antigo capitão de equipa, avançou a mesma fonte.



Ao serviço do Anderlecht, Josué tem a hipótese de se estrear na Liga dos Campeões - os belgas vão disputar o grupo B com os alemães do Bayern de Munique, os franceses do Paris Saint-Germain e os escoceses do Celtic.



O futebolista, que se mudou do Sporting para o Vitória na época 2009/10, quando era ainda júnior, estreou-se pela equipa principal em janeiro de 2013, num jogo em que os vitorianos derrotaram o Rio Ave por 3-1, em Vila do Conde, e, a partir daí, fez mais 109 jogos e marcou cinco golos pelo emblema minhoto.



Josué publicou, também hoje, uma mensagem de despedida do Vitória, agradecendo ao clube por lhe ter dado, aos 17 anos, a "oportunidade" que viria a aproveitar para se tornar num "jogador profissional" e também a possibilidade de ostentar a "braçadeira de capitão".