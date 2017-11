Jubal e Vigário nas opções do Vitória Guimarães para Salzburgo

Lusa 22 Nov, 2017, 16:00 / atualizado em 22 Nov, 2017, 16:00 | 1.ª Liga

O central Jubal regressa aos eleitos do treinador Pedro Martins, após ter recuperado da lesão contraída no início do mês, na derrota por 3-1 ante o Benfica, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, e pode formar novamente dupla com Pedro Henrique, que foi de novo titular triunfo sobre o Feirense (2-1), para a Taça de Portugal, após ter estado lesionado.

Já o lateral-esquerdo Vigário, que esteve também indisponível ao longo do último mês, por lesão, pode voltar aos relvados depois de ter alinhado pela última vez em 23 de outubro, no empate caseiro frente ao Portimonense (3-3), para o campeonato.

O médio Rafael Miranda e o extremo Rincón, convocados para o jogo com os `fogaceiros`, ficaram de fora da viagem à Áustria, tal como o defesa central Marcos Valente, que continua ausente depois da lesão sofrida na receção à Oliveirense, para a Taça da Liga (derrota por 4-1).

O jogo entre Vitória de Guimarães, quarto e último classificado do Grupo I, com quatro pontos, e os austríacos do Salzburgo, líderes, com oito, começa às 18:00 portuguesas de quinta-feira, na Arena de Salzburgo, com arbitragem do escocês Andrew Dallas.

Lista e 20 convocados:

- Guarda-redes: Douglas e Miguel Silva.

- Defesas: João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Pedro Henrique, Moreno, Konan e Vigário.

- Médios: Wakaso, Celis, Kiko, Francisco Ramos e Hurtado.

- Avançados: Hélder Ferreira, Héldon, Sturgeon, Raphinha, Rafael Martins e Texeira.