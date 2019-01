Jubal reforça defesa do Boavista

Lusa Comentários 31 Jan, 2019, 20:18 | 1.ª Liga

O Boavista refere que o jogador, ainda sem qualquer minuto jogado esta época, fez a sua formação no Santos, do Brasil, e "já é conhecedor do campeonato português, visto que chegou a Portugal em 2015 para representar o Arouca, clube no qual cruzou com o atual técnico boavisteiro, Lito Vidigal.



Jubal representou o Vitória de Guimarães na temporada anterior, cedido pelo clube arouquense.



O defesa é o quarto reforço garantido este mês pelo Boavista, depois do atacante espanhol Alberto Bueno, emprestado pelo FC Porto, do extremo brasileiro Perdigão, que representava o Desportivo de Chaves, e do médio ofensivo brasileiro Gustavo Sauer, ex-Botev Plovdiv, da Bulgária.