Júlio Mendes confiante na época do V. Guimarães

Mário Aleixo - RTP 05 Dez, 2017, 08:50 / atualizado em 05 Dez, 2017, 08:50 | 1.ª Liga

Após três vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato, os minhotos ocupam a sétima posição com 20 pontos, menos quatro do que na época passada, quando ocupavam o quinto lugar, decorridos os mesmos 13 jogos, e o dirigente frisou que a ideia de que qualquer leitura da prestação vitoriana é, para já, "precipitada", valendo apenas "fazer as contas" no final da primeira volta - em 2016/17, tinha 31 pontos.



"O campeonato português é uma prova muito longa. A equipa está a crescer. Tivemos muitas competições. No final da primeira volta, estou convencido que não vamos estar muito longe do que fizemos no ano passado", disse, à margem da sexta edição da Gala dos Conquistadores, decorrida no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.





Premiados em destaque

O responsável dos vimaranenses disse, porém, compreender "alguma tristeza" dos adeptos em função dos objetivos definidos no início da presente época - novo apuramento para a Liga Europa - e das "expetativas de um Vitória demolidor, conquistador".Líder dos vimaranenses há quase seis anos, Júlio Mendes referiu de novo que só em fevereiro se vai pronunciar sobre uma eventual recandidatura nas eleições previstas para março.O dirigente recusou ainda comentar a possível oposição que pode surgir, depois de, em 29 de novembro, um grupo, para já anónimo, ter anunciado, numa tarja no Largo do Toural, uma nova alternativa para os destinos do clube.O treinador Pedro Martins, galardoado com o prémio Conquistador "Treinador do Ano", frisou que a cerimónia serve como "demonstração da grandeza do clube", enquanto o guarda-redes Douglas mostrou-se satisfeito pelas "duas vitórias importantes fora de casa" - Rio Ave (1-0) e Vitória de Setúbal (2-1).A cerimónia contou ainda com as presenças do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, agraciado com o prémio "Conquistador de Honra", atribuído pelo clube a "pessoas ou grupos de pessoas que engrandecem o desporto em Portugal e no mundo", e também com o presidente da Liga de clubes, Pedro Proença.Numa cerimónia antecedida pelas homenagens aos sócios vitorianos com 25 e 50 anos de filiação, houve 17 distinções atribuídas, tendo-se destacado ainda o médio Hurtado (Conquistador de Atleta do Ano) e o extremo Raphinha (Conquistador Revelação).