Júlio Mendes demite-se da direção do Vitória de Guimarães

RTP Comentários 27 Mai, 2019, 16:40 / atualizado em 27 Mai, 2019, 17:26 | 1.ª Liga

Num comunicado realizado na Academia do clube vimaranense, Júlio Mendes e restantes órgãos sociais apresentaram a demissão, considerando que existe uma grande divisão no seio da estrutura do Vitória de Guimarães.







"Apresentamos em conjunto a nossa renuncia aos cargos que exercemos no Vitória Sport Clube", explicou Júlio Mendes, que afirmou que existe um clube dividido entre os "que estão a favor e contra a direção que agora cai".





Com a decisão de Júlio Mendes, o Vitória de Guimarães vai ter de realizar eleições antecipadas. "Num jogo que devia ser de festa, com a qualificação para as competições europeias, houve insultos por parte dos sócios. Não podemos estar num clube em clima de guerrilha”, acrescentou o presidente vimaranense.



Júlio Mendes não pretende recandidatar-se à liderança do clube da cidade de Guimarães mas garante a preparação desportiva para a próxima época, terminando uma presidência de sete anos no Vitória Sport Clube, em que ganhou uma Taça de Portugal.