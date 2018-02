Júlio Mendes reforça orçamento no Vitória em 2018/19

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2018, 07:44 / atualizado em 27 Fev, 2018, 07:44 | 1.ª Liga

Responsável pelos destinos do clube desde 2012, o atual dirigente frisou que o orçamento da SAD vitoriana - detém a equipa da I Liga portuguesa de futebol -, apesar de, até agora, ter subido dos 5,4 para os 8,5 milhões de euros entre 2013/14 e 2016/17, tem sido inferior aos dos três crónicos candidatos ao título, do Sporting de Braga e do Marítimo e que precisa aumentar para crescer, existindo a meta dos 20 milhões posteriormente.



Na apresentação do programa da sua candidatura, intitulada "Contigo Vitória", perante 672 espetadores no Centro Cultural Vila Flor, Júlio Mendes explicou, em dois quadros, que, caso continue a liderar o clube, as receitas médias da SAD, que se basearam até agora, sobretudo, nas vendas de jogadores (57% do total) vão passar a depender, maioritariamente, das receitas de televisão, publicidade e bilheteira (65%).



Candidato ao ato eleitoral de 24 de março, a par de Júlio Vieira de Castro, líder do movimento "Novo Vitória", Júlio Mendes admitiu que vai encarar as próximas eleições com "um sentimento de revolta", devido à prestação aquém do esperado da equipa principal no campeonato de futebol - é nona classificada, com 29 pontos, após 24 jornadas.



"Eu sei que estamos tristes com esta época, e revolta-me que um clube como o nosso, que tem sido tão bem gerido, esteja aquém das nossas aspirações", disse, frisando, porém, que a história do clube é marcada pela "volatilidade" nas classificações.



O candidato disse ainda querer exercer pressão junto dos acionistas "no sentido de aumentar o capital da SAD, ou de permitir que outros deixem entrar no capital da SAD", ao mesmo que criticou a forma como alguns clubes nacionais vivem acima das suas possibilidades.



"O futebol está extremamente deficitário. Não têm capacidade de gerar receitas correntes. Alguns deles foram suportados de forma artificial, para não dizer ilegal", frisou.

Futebol feminino e nova academia

O responsável prometeu ainda, caso seja eleito, que vai criar uma equipa de futebol feminino, uma "tendência mundial incontornável", a seu ver, e um novo complexo desportivo, na freguesia de Silvares, com campos de futebol, para alargar a atual academia, a seu ver, "saturada".



"O Vitória foi o primeiro clube a ter um centro de treinos moderno, mas, com o passar do tempo, está a perder terreno para o 'G5' (designação que adotou para incluir Vitória, FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga)", frisou.



Júlio Mendes revelou ainda que deseja para o clube uma "nova piscina" em parceria com a Câmara Municipal de Guimarães e de apostar nos desportos eletrónicos ('e-sports', antes de revelar que pretende uma revisão dos estatutos do clube.



No final da cerimónia, o dirigente recusou comentar a possibilidade de contratar um novo treinador para a equipa - Vítor Campelos substituiu, para já, Pedro Martins, técnico que saiu após a derrota por 5-0 no dérbi com o Sporting de Braga - e disse que a sua lista não vai "facilitar" nas eleições, dizendo confiar na "maturidade dos vitorianos".