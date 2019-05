Keizer diz que Sporting tem de continuar a vencer e lutar até ao fim

Lusa Comentários 10 Mai, 2019, 13:37 | 1.ª Liga

Com uma série de 10 triunfos consecutivos em todas as competições e a seis pontos do FC Porto, o técnico holandês foi cauteloso na abordagem, mas até se expressou em português para dizer que os `leões` vão lutar até final, na esperança de ver uma escorregadela dos rivais no campeonato e de erguer o troféu da prova `rainha`, no dia 25, precisamente diante dos `dragões`.

"A única que podemos fazer é o nosso trabalho e o nosso trabalho é vencer os jogos, temos feito isso nas últimas semanas e temos de dar continuidade a isso. Vamos lutar até ao fim", assegurou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.,

Quanto ao adversário da 33.ª jornada, o Tondela, Keizer alertou para os perigos e deixou elogios a uma equipa que está a lutar permanência.

"Atacam muito bem, têm jogadores muito rápidos, fecham muito bem as linhas e não dão espaço para jogar. Temos de estar muito concentrados no passe. Temos de vencer", salientou.

A utilização de Bas Dost na partida tem de ser gerida no encontro de sábado, uma vez que o ponta de lança ainda não pode cumprir os 90 minutos, segundo Marcel Keizer. Contudo, o técnico voltou a salientar que o plantel precisa dele.

Os rumores que dão conta da chegada do avançado argentino Luciano Vietto ao clube não foram alimentamos pelo treinador, referindo apenas que "não pode dizer nada sobre o assunto".

Keizer desvalorizou ainda a possível saída de Bruno Fernandes do clube no final da temporada, vincando que só fala de futebol com o médio internacional português.

"Sinceramente nunca falei com o Bruno sobre outras coisas que não o Sporting. Falamos sobre futebol e os próximos jogos", referiu.

No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 73 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 31, no Estádio José Alvalade, pelas 20.30, num encontro da ronda 33 do campeonato, que será dirigido por Tiago Martins, da Associação de futebol de Lisboa.