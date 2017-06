Krovinovic honrado por vestir a mesma camisola do `rei` Eusébio

Lusa 14 Jun, 2017, 21:42 / atualizado em 14 Jun, 2017, 21:43 | 1.ª Liga

"Vai ser uma honra vestir esta camisola e entrar num estádio onde jogou o rei Eusébio, o grande Nené e Manuel Bento. Sei muitas coisas sobre o Benfica, que foi duas vezes campeão europeu, e, quando estava no Rio Ave, já os meus colegas me diziam que era o maior clube português e um dos 16 maiores do mundo", disse o médio ofensivo croata, em declarações à BTV.

Krovinovic, de 21 anos, recordou que o Benfica está sempre a disputar a Liga dos Campeões, competição em que tem chegado regularmente aos quartos de final, e prometeu dar tudo para ficar muitos anos no clube e corresponder à confiança do treinador Rui Vitória e do presidente Luís Filipe Vieira.

Questionado sobre a posição que mais gosta de atuar, Krovanovic foi direto na resposta: "Posso jogar a 8 ou a 10, mas jogo onde Rui Vitória quiser. O que eu quero é jogar".

Krovinovic é o segundo reforço do Benfica para a época 2017/18, depois da contratação do avançado suíço Haris Seferovic aos alemães do Eintracht de Frankfurt.

O médio representou o Rio Ave na época passada, tendo marcado cinco golos nos 33 jogos em que envergou a camisola do clube vila-condense, ao qual chegou proveniente do NK Zagreb.