Liderança do Campeonato em jogo

01 Dez, 2017, 11:33 / atualizado em 01 Dez, 2017, 11:33 | 1.ª Liga

O empate concedido pela equipa portuense na ronda anterior, frente ao Desportivo das Aves (1-1), proporcionou a aproximação dos outros candidatos ao título e os 'dragões' podem mesmo ser ultrapassados no comando se sofrerem a primeira derrota na prova, no jogo com início às 20:30.



Com menos três pontos do que o FC Porto, os 'encarnados' atravessam a sua melhor fase no campeonato, com quatro vitórias consecutivas, mas enfrentam um adversário 100% vitorioso no seu recinto e com um saldo esmagador entre golos marcados e sofridos (23-3).



O clássico de hoje, para o qual os anfitriões não poderão contar com o avançado Corona, devido a suspensão, oporá os dois melhores marcadores da Liga: o brasileiro Jonas, do Benfica, autor de 15 golos, e o camaronês Aboubakar, do FC Porto, que marcou nove, tantos quantos o holandês Bas Dost, do Sporting.



O Sporting, segundo classificado, à distância de dois pontos dos 'azuis e brancos', poderá assistir ao encontro do Estádio do Dragão instalado na liderança da competição, necessitando para isso de se impor na receção ao Belenenses, em partida com início às 18:15.



Os 'leões' são, a par do FC Porto, as únicas equipas invictas em prova, mas foi, precisamente, em Alvalade que esbanjaram maior número de pontos, em consequência de dois empates, ainda que o Belenenses, nono colocado, apresente um saldo desastroso fora de casa, com cinco derrotas em seis jogos.





Programa da 13.ª jornada:



Sexta-feira:

Sporting - Belenenses, 18:15

FC Porto - Benfica, 20:30



Sábado:

Moreirense - Marítimo, 16:00

Tondela - Rio Ave, 18:15

Desportivo de Chaves - Boavista, 20:30



Domingo:

Feirense - Desportivo das Aves, 16:00

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 18:00

Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 20:15



Segunda-feira:

Estoril-Praia - Portimonense, 20:00