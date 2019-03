Liga. Benfica vence e lidera juntamente com o FC Porto

Inês Geraldo - RTP Comentários 17 Mar, 2019, 20:25 | 1.ª Liga

Num dos jogos mais aguardados da 26.ª jornada, o Benfica entrou forte em Moreira de Cónegos mas teve uma equipa da casa que entrou organizada e a tapar os caminhos para a baliza de Pedro Trigueira.





Pizzi falhou o primeiro golo da tarde, depois de isolado por um passe de Rafa. O médio só com o guardião cónego pela frente rematou ao lado. Rafa voltou a tentar o golo mas o remate, do lado esquerdo do ataque, saiu ao lado.





Chiquinho deu o primeiro aviso do Moreirense com um pontapé por cima e aos 22 minutos, Nuno Almeida anulou um golo ao Moreirense por fora-de-jogo de Arsénio. Poucos minutos depois, o VAR anulou um goo de Jonas, por fora-de-jogo de Pizzi, que fez a assistência para o brasileiro.





Até que aos 37 minutos, Grimaldo fez um passe longo para João Félix, Ivanildo falhou a recepção do esférico e o miúdo do Benfica, isolado, rematou para o primeiro da tarde. Seis minutos depois, Samaris subiu na área do Moreirense e cabeceou com conta, peso e medida para o 2-0, a cruzamento de Pizzi.







A segunda parte abriu praticamente com o terceiro golo do Benfica, com Rafa a picar a bola sobre Pedro Trigueira a passe de Jonas, que isolou o avançado. Com uma desvantagem de três golos, o Moreirense tentou chegar ao tento de honra.





No entanto, Vlachodimos tirou o golo a Chiquinho por duas vezes, com duas grandes defesas a remates do médio. Pedro Nuno também tentoua sorte, de cabeça, mas erro o alvo. Já depois dos 80 minutos, o Benfica aumentou o marcador.





Pontapé de canto, o Moreirense não consegue cortar e depois de muitos desvios, Ibrahima não consegue limpar e Florentino Luís aproveita para fazer o quarto golo da noite e o 4-0 final.





Com esta vitória, a equipa de Bruno Lage volta à liderança da Liga Portuguesa, com 63 pontos, os mesmo que o FC Porto, que já esta jornada derrotou o Marítimo por 3-0.