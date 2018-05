Liga de Clubes reage a investigação sobre resultados manipulados

RTP Comentários 16 Mai, 2018, 18:46 / atualizado em 16 Mai, 2018, 18:54 | 1.ª Liga

Depois desta manhã terem acontecido buscas na SAD do Sporting, no Estádio de Alvalade, em que quatro pessoas foram detidas, a Liga de Clubes já se pronunciou sobre o sucedido.





Em comunicado publicado no site oficial, a Liga de Clubes revelou que se vai tornar-se assistente e que todos os passos serão monitorizados.



"Este organismo ir-se-á constituir assistente no processo judicial instaurado, a par da sua monitorização pelos nossos serviços".



Alegando que a Liga vai esperar pela conclusão das investigações das autoridades, o organismo liderado por Pedro Proença relembrou que "todos se presumem inocentes até decisão condenatória transitada em julgado" e que mantém a confiança nas instiuições.



"Manifestamos a nossa total confiança nas instituições e nas Sociedades Desportivas, sempre conscientes de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais".



A Liga de Clubes pede ainda o fim da impunidade para com aqueles que se têm aproveita de forma "leviana" do futebol e que não existe, no futebol português, lugar para os intervenientes que não se pautem por valores de "integraidade, idoneidade e respeito pelo trabalho de todos os outros agentes que, diariamente, dignificam o futebol profissional".