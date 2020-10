Liga de clubes recebeu 58 pedidos de inscrição a seis horas do fecho do mercado

Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, o organismo indicou mais quatro renovações, 23 inclusões nos plantéis e 15 transferências, entre as quais o defesa Malang Sarr, cedido pelos ingleses do Chelsea ao FC Porto, e o companheiro de setor Diogo Queirós, que terminou a ligação aos `dragões` e assinou pelo Famalicão.

O Benfica inseriu no plantel o defesa Branimir Kalaica, os médios Martin Chrien e Tomás Azevedo e os avançados David Barrero, Diogo Almeida, Kevin Csoboth e Vasco Paciência, enquanto o Sporting também inscreveu atletas excedentários, como o guarda-redes Diogo Sousa, os defesas Bruno Gaspar, Gonçalo Costa, Ivanildo Fernandes, Lumor Agbenyenu e Tiago Ilori, o médio Bruno Paulista e o avançado Rafael Camacho.

Já o Vitória de Guimarães, incluiu Sebastián Rincón, o Boavista adquiriu Musa Juwara, o Paços de Ferreira acolheu Dor Jan, o Farense recrutou Djalma, o Portimonense inseriu Jadson e contratou Safawi Rasid, o Nacional comprou Vladan Danilovic e inscreveu Giorgi Arabidze e Marcelo Freitas e o Gil Vicente acrescentou o júnior Rodrigo Teles.

Mais ativo esteve o Marítimo, que assinou contratos com os reforços Dylan Collard e Jhonnys Guerrero, incluiu no plantel principal Cristiano Gomes, Diogo Firmino, Nandinho e Rúben Sousa e renovou contrato com o júnior Alejandro Sánchez.

Quanto à II Liga, o Feirense, o Estoril-Praia e o Vizela registaram as contratações de Flávio Ramos, Vasco Oliveira e Musa Yahaya, respetivamente, Filipe Maio renovou com o Cova da Piedade e o Casa Pia comunicou as contratações de Nermin Zolotic, Saviour Godwin, Vítor Gonçalves e Jefferson, ex-defesa de Sporting e Sporting de Braga.

Até às 12:30, a Liga de clubes tinha indicado quatro inclusões nos plantéis e 12 transferências, destacando-se a aquisição do internacional português Fábio Coentrão por parte do Rio Ave, que também inscreveu os guarda-redes Magrão e Vitor Luiz.

Noutras movimentações de atletas relacionadas com clubes da I Liga, o Famalicão comprou o avançado Tobias Zarate, o Vitória de Guimarães inscreveu os guarda-redes Jhonatan Luiz e Suan Besic e o avançado Óscar Estupiñán, o Paços de Ferreira inseriu o defesa Jorge Silva e o Gil Vicente contratou os jovens Afonso Gama e Nathan.

No escalão secundário, o líder Mafra garantiu o médio João Graça, o Estoril Praia confirmou a aquisição do avançado Murilo, o Leixões recrutou o defesa Anton Rucker e o Vilafranquense juntou o médio Jefferson e o avançado José Varela, enquanto o guarda-redes Adriano Facchini regressa ao futebol luso através do Cova da Piedade.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 22:00, com os contratos recebidos até às 21:00, e às 01:00 de quarta-feira, com os contratos recebidos até às 23:59 de hoje.