Lito Vidigal diz que triunfo do Vitória de Setúbal "vai aparecer a qualquer momento"

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 14:59 / atualizado em 29 Set, 2018, 14:59 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Lito Vidigal afirmou que o facto de não vencerem desde a jornada inaugural do campeonato (2-0 ao Desportivo das Aves) não afeta a confiança da sua equipa.





"Os jogadores têm de ter confiança sempre. Digo-lhes que, quem trabalha da forma como eles fazem e apresentam a qualidade de jogo que têm feito, têm de estar confiantes e motivados. A jogar desta forma, a qualquer momento a vitória aparece", frisou.

O técnico dos setubalenses referiu que a conquista dos três pontos numa das próximas jornadas vai permitir à sua equipa subir um patamar a nível exibicional."Sei que uma vitória, que vai aparecer a qualquer momento, vai pôr estes jogadores a jogar a um nível ainda superior ao que já estão a fazer. Mesmo os jogos difíceis que tivemos com o Sporting e FC Porto tivemos qualidade e podíamos ter pontuado em qualquer um deles. A equipa tem de estar confiante porque está forte, competitiva e motivada", vincou.Sobre o conjunto vimaranense, Lito Vidigal lembrou que ambos os clubes têm metas diferentes na competição, mas esse fator não altera o foco do Vitória de Setúbal."Têm objetivos diferentes dos nossos, certamente. O Vitória de Guimarães é um clube forte que tem objetivos diferentes dos nossos. Não descuro o trabalho que fazemos sobre o adversário, mas o foco está na minha equipa", disse.O treinador dos sadinos, que volta a contar com o defesa Nuno Pinto (após castigo) e o médio Mikel Agu (impedido de defrontar o FC Porto por estar cedido pelos 'dragões'), mostrou-se agradado pelo facto de ter todo o plantel disponível para o embate em Guimarães."Fico contente quando tenho todos os jogadores disponíveis. As escolhas serão sempre mais acertadas quando estão todos disponíveis", rematou.Vitória de Guimarães, 10.º classificado com seis pontos, e Vitória de Setúbal, 14.º com quatro, defrontam-se no domingo, pelas 18:30, em jogo da sexta jornada da I liga, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.