Lucas Cavalcante e Victor Andrade recuperam no Estoril

Mário Aleixo - RTP 08 Fev, 2018, 07:53 / atualizado em 08 Fev, 2018, 07:53 | 1.ª Liga

O defesa central e o extremo estão mais perto de superarem em definitivo os problemas musculares que os têm afastado da competição, tendo ambos já trabalhado no relvado. Apesar de ainda terem trabalhado à parte, os dois jogadores aceleram o regresso às opções, embora ainda devam ficar de fora do jogo com o Moreirense, na segunda-feira.



Contudo, o departamento clínico do clube continua com vários casos pendentes, nomeadamente o avançado Kléber e os defesas Joel, Gonçalo Brandão e Thiago Cardoso, que, segundo nota publicada pelo site estorilista, cumpriram o plano de tratamento e exercícios no ginásio. Já o lateral Mano fez somente trabalho condicionado.



Depois dos triunfos caseiros sobre Tondela (3-0) e Sporting (2-0), o Estoril Praia, 17º classificado, com 18 pontos, visita nesta 22ª jornada o reduto do Moreirense, 15º, com 19, em jogo agendado para segunda-feira no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.