Luís Castro considera visita ao Belenenses de grau elevado

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Luís Castro assumiu que este será “difícil”, porque o conjunto orientado por Domingos Paciência “está bem”, algo comprovado pela sua posição na tabela classificativa (sétimo).



Contudo, Luís Castro recordou que o clube de Trás-os-Montes está a três pontos do oitavo lugar, algo que é motivante, porque lhe daria maior tranquilidade.



O 'timoneiro' dos flavienses salientou que o Desportivo de Chaves está a fazer um bom campeonato, portanto, na sexta-feira, vai contrariar o favoritismo que a tabela classificativa atribui à equipa de Belém.



“A equipa está bem, está a trabalhar bem e o campeonato que estamos a fazer perspetiva-nos um bom jogo”, realçou.



E acrescentou: “Espero que os jogadores tenham consciência do campeonato que estão a fazer.”



Luís Castro frisou ainda que, nos últimos seis jogos, a equipa somou 10 pontos e perspetivou um crescendo.



Depois do afastamento da Taça de Portugal, após a derrota frente ao Santa Clara (2-0), Luís Castro disse que a equipa está “animada, motivada e empenhada” em conquistar a vitória diante o Belenenses.



“Vamos com pensamento positivo e crentes num bom resultado”, sublinhou.



O Desportivo de Chaves, 14.º classificado com 11 pontos, visita o Belenenses, sétimo com 16, pelas 20:30 de sexta-feira.