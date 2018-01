Luís Castro diz que Benfica é muito difícil de bater porque tem o foco todo na I Liga

Lusa 19 Jan, 2018, 16:11 | 1.ª Liga

“O Benfica é uma equipa muito difícil de bater, o jogo frente ao Sporting de Braga [da última jornada em que o Benfica ganhou por 3-1] diz-nos isso, vimos que é um Benfica muito comprometido com o campeonato, visto ter ficado de fora de algumas das competições em que estava inserido, percebendo-se claramente que o foco está todo ele no campeonato, como não poderia deixar de ser, e isso cria mais complicações aos adversários”, afirmou Luís Castro, na antevisão ao jogo de sábado.



Consciente das “elevadas dificuldades” frente a um Benfica de “complexidade máxima”, o técnico quer fazer um jogo de qualidade e uma boa exibição na Luz, esperando que os jogadores sejam “muito racionais”.



Luís Castro garantiu que a equipa se preparou para o jogo, está ciente de que pode desenvolver um jogo de elevado nível, portanto, está serena e tranquila.



Depois de uma série de oito jogos sem derrotas, Luís Castro assumiu que o Desportivo de Chaves está melhor e tem uma dinâmica de jogo diferente de há uns meses, mas o facto de estar “mais competente” não significa que esteja a um nível tão alto como o do Benfica.



“Mas, é bom lembrar que apesar de há oito jogos para cá termos vindo a conseguir resultados positivos, há 13 jogos que só perdemos duas vezes, uma em Alvalade e outra em Braga”, frisou.



Na sua opinião, esta série de bons resultados é fruto de um “grande trabalho” dos jogadores que são extremamente “competentes, focados e comprometidos” com a sua forma de jogar.



Na primeira volta do campeonato, o Benfica venceu o Desportivo de Chaves por 1-0, com golo assinalado nos momentos de compensação, contudo, o treinador salientou que os jogos não são comparáveis porque as equipas estão agora com dinâmicas totalmente diferentes.



“Não sei se o Benfica está melhor, está diferente, o Benfica criou muitas dificuldades em Chaves na segunda parte”, recordou.



Questionado sobre as ausências de Hamdou Elhouni, por estar emprestado pelo Benfica ao clube de Trás-os-Montes, e Matheus Pereira, castigado, o técnico desvalorizou, garantindo que vai com a mesma serenidade de que se eles estivessem disponíveis, lembrando que a equipa andou muitos meses sem seis ou sete jogadores.



“Este facto passou despercebido porque não falei nisso, mas andámos muitos meses assim, estamos habituados”, vincou.



Já sobre a possibilidade de alcançar o recorde de nove jogos na I Liga sem derrotas, Luís Castro afiançou que não corre atrás de recordes ou feitos históricos, dado que, a única coisa que o move é a qualidade de jogo, ter a possibilidade de a sua equipa ser participante de um bom jogo de futebol.



O Desportivo de Chaves, no sétimo lugar, com 26 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 43 e a três do líder Sporting, no sábado, às 18:15, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.