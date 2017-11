Luís Castro diz que jogar em casa é motivação extra

Lusa 04 Nov, 2017, 14:59 | 1.ª Liga

“O apoio da nossa massa associativa vai ter um papel fundamental para nos levar à vitória. A consciência dos adeptos em perceber que a equipa está carente de pontos e que a pode ajudar a conquistar esses mesmos pontos vai ser fundamental”, afirmou na antevisão à receção ao Paços de Ferreira.



Considerando ser uma “motivação extra”, o técnico salientou que a equipa se sente confortável em casa e, portanto, acredita, como em todos os jogos, numa vitória.



Já quanto ao adversário, Luís Castro caracterizou-o como uma equipa “muito intensa” à semelhança do seu novo treinador, sublinhando que os jogadores transportam para dentro de campo a imagem de Petit.



“Sabemos que será um jogo difícil, mas importante para nós e isso transfere para o jogo uma grande responsabilidade, sendo muitas as expectativas”, frisou.



Depois de duas derrotas consecutivas frente ao Sporting (5-1) e Sporting de Braga (1-0), o treinador considerou que é “muito importante” voltar às vitórias, mas lembrou que o saldo do Desportivo de Chaves não é assim tão negativo.



“Contra os cinco primeiros do ano passado na tabela, o saldo foi de cinco derrotas, quatro fora e uma em casa, mas se virmos os outros cinco jogos com os clubes pelos quais lutamos diretamente na tabela, temos duas vitórias, dois empates e uma derrota, portanto, o saldo é bem mais positivo”, referiu.



Sobre as seis baixas para a receção aos ‘castores’, Luís Castro desvalorizou, explicando que olha para o plantel como um todo e que a sua passagem por equipas B habituou-o a lidar com a instabilidade.



O Desportivo de Chaves, 16.º classificado, com oito pontos, e o Paços de Ferreira, 10.º, com 12, defrontam-se a partir das 16:00 no Estádio Municipal de Chaves, com arbitragem de Vasco Santos, da associação de futebol do Porto.