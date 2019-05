Luís Castro diz que o Guimarães está motivado para alcançar o quinto lugar

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 16:30 | 1.ª Liga

O técnico realçou que os seus jogadores vão tentar fazer um "bom jogo" e "fechar a época com uma vitória", o que lhes permitiria chegarem ao ambicionado quinto lugar, uma vez que os vimaranenses ocupam o sexto posto e precisam obrigatoriamente de vencer para ultrapassarem os ‘cónegos', quintos posicionados.



"Temos esse fator acrescido de motivação, que é ainda conseguir mais um lugar acima do que aquele em que nos encontramos neste momento", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, marcado para as 20:00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Depois de já ter garantido a presença na segunda pré-eliminatória da próxima edição da Liga Europa, o Vitória precisa de vencer para atingir o outro objetivo da época - um dos cinco primeiros lugares -, mas o seu treinador alertou que o jogo com o Moreirense é de "grau de dificuldade elevado".



Luís Castro considerou que a formação treinada por Ivo Vieira, além de ser "competente" e de estar a fazer "um campeonato muito meritório", procura sempre ser "fiel" às "ideias demonstradas ao longo de toda a época", explorando o contra-ataque e construindo bem a partir de trás, esperando pelos momentos certos para cruzar para a área.



O técnico reiterou, por isso, que está à espera de um Moreirense a jogar para os três pontos e de um Vitória que não vai encarar esta partida decisiva de forma diferente das anteriores, mas sim como mais uma oportunidade de mostrar o trabalho realizado ao longo da época.



"Fomos sempre a jogo de acordo com a nossa consciência e com grande vontade. Este jogo não vai fugir à regra. Ao longo da época, encaro todos os jogos como finais, porque podem ser sempre o meu último jogo", disse.



Luís Castro reconheceu ainda que o Vitória oscilou entre jogos a "roçar o mau" e outros a "roçar o muito bom" ao longo de um "campeonato muito duro", em que "mostrou insuficiências", apesar de ter conseguido "ultrapassar" algumas.



Sem poder contar com Florent, Rafa Soares, Wakaso, André André e Aziz, lesionados, e ainda Tozé, castigado, o técnico disse ter "confiança" nos jogadores à sua disposição para um embate, que deve contar com cerca de 2.000 adeptos do Vitória na bancada, segundo fonte oficial do clube.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 49 pontos, defronta o Moreirense, quinto, com 52, num jogo marcado para as 20:00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.