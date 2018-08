Luís Filipe diz que Benfica só pode pensar em ganhar

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Ago, 2018, 12:24 / atualizado em 10 Ago, 2018, 12:24 | 1.ª Liga

O ex-futebolista, de 39 anos, atuou em 2007/08 no Benfica e na época seguinte no V. Guimarães, e por isso é uma voz autorizada para fazer o lançamento da primeira partida do campeonato da I Liga da época 2018-19.



“O Benfica é favorito embora o Vitória tenha uma boa equipa”, começou por dizer o antigo jogador.





Luís Filipe explicou, ao jornalista Nuno Matos, o porquê desta sua ideia: “O Benfica tem o mesmo treinador e o mesmo estilo de jogo enquanto o Vitória tem um treinador novo e terá de assimilar as suas ideias e estilo de jogo”.









O clube da Luz já joga a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e por isso está com mais andamento mas, na opinião do ex-futebolista será um erro pensar no desafio com o Fernerbahçe da próxima terça-feira.Sobre a posição de lateral-direito onde parece só existir André Almeida depois da lesão de Ebuehi, o ex-jogador frisou que está tudo bem se o Benfica não atingir a fase de grupos da “Champions”, caso contrário terá de ir ao mercado.A concluir Luís Filipe abordou a questão sobre a pressão que as duas equipas podem sentir por ser o primeiro jogo do campeonato e afirmou: “Uma vitória dá confiança para o resto do campeonato”.Benfica e Vitória de Guimarães jogam, esta sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 1.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.