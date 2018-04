Luís Filipe Vieira apela à mobilização benfiquista nas cinco finais que faltam

Lusa Comentários 13 Abr, 2018, 22:15 | 1.ª Liga

Luís Filipe Vieira acredita no penta do Benfica | EPA

Após a cerimónia de inauguração oficial das novas instalações da Casa do Benfica em Alcácer do Sal, filial número 249, o líder das `águias` lançou no discurso proferido antes do jantar um repto aos benfiquistas para o `clássico` de domingo com o FC Porto e para as quatro `finais` seguintes.

"Daqui sai um apelo, para que todos nos mobilizemos para apoiar a nossa equipa nestas cinco finais até final da época. Domingo, estamos todos convocados. Todos convocados, para dar um bom exemplo do futebol como festa, com `fair play`, mas também como expressão da força do Benfica", disse.

Para uma plateia de cerca de 500 pessoas que estiveram no pavilhão Gracieta Baião, em Alcácer do Sal, o dirigente, sem nunca mencionar o nome do FC Porto, confessou o desejo de ter uma tarde memorável no `clássico` da 30.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

"Domingo é à Benfica. Trabalhar muito, merecer e saber ganhar. Hoje é dia 13, para uns de sorte, para outros de azar. No Benfica, sabemos que a sorte dá muito trabalho. Há um penta para ganhar", vincou.

O presidente do Benfica, que se apresentou em Alcácer do Sal acompanhado pelo novo chefe de gabinete do clube, Nuno Costa (ex-chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Oeiras), destacou a importância de ter "bons e fortes rivais".

"Bons rivais só engrandecem as nossas vitórias. Nós não temos receio em ter rivais fortes - bem pelo contrário. Rivais fortes, campeonatos competitivos, clubes coesos e bem estruturados é bom para as competições, é bom para todos", disse.

Luís Filipe Vieira falou também da responsabilidade que o clube tem como representante do desporto além-fronteiras.

"Mais do que nunca, temos um enorme sentido de responsabilidade para contribuir para preservar o bom nome e o prestígio do desporto nacional e do futebol português. Temos que preservar a boa imagem que o nosso futebol e o nosso país têm a nível internacional", referiu.

Luís Filipe Vieira, que teve ao seu lado em Alcácer do Sal a antiga glória José Augusto e os vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António, destacou ainda o facto de o estádio do clube estar perto de atingir a marca do milhão de espetadores na presente temporada.

"Somos hoje uma enorme força desportiva, que depende de si própria, que enche estádios. O nosso Estádio da Luz está à beira de ter nesta época um milhão de espetadores e temos a ambição de continuar essa vocação ganhadora", disse.