Luís Filipe Vieira louva memória e presente de estabilidade do Benfica

Lusa Comentários 15 Nov, 2018, 21:11 / atualizado em 15 Nov, 2018, 21:18 | 1.ª Liga

Luís Filipe Vieira discursava no Auditório António Almeida Santos, no edifício novo da Assembleia da República, seguindo-se um jantar solidário também organizado pela Associação de Benfiquistas no Parlamento (ABP) em honra das equipas vencedoras da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1961 (Berna) e 62 (Amesterdão).

"Portugal foi pioneiro na globalização, através dos Descobrimentos. O Sport Lisboa e Benfica foi pioneiro na globalização do futebol português. É uma instituição que sempre soube projetar, dignificar e honrar o nome de Portugal", afirmou o líder `encarnado` sobre os diversos protagonistas, incluindo dirigentes e técnicos, das "conquistas pioneiras" que confirmaram o Benfica como "referência desportiva nacional e internacional".

Vieira referiu os últimos anos em que "é reconhecido por todos o crescimento" do Benfica "em infraestruturas, património, conciliação financeira e resultados desportivos", pois o clube é agora percecionado "como exemplo de gestão desportiva em termos internacionais, um reconhecimento só possível graças ao ciclo de estabilidade" criado.

"Sabemos de onde partimos, onde estamos e onde queremos estar, com memória, com presente e sempre com sentido de futuro", vincou.

Antes, António Simões, um dos homenageados e que protagonizou polémica recente com a direção, queixando-se de ter sido "censurado" pela BTV, enalteceu as "fantásticas epopeias" em que participou com restantes colegas de equipa, dos quais disse não serem apenas do Benfica, mas serem `o Benfica`, tal como o próprio dissera de si há pouco tempo, lamentando que as suas palavras tenham sido interpretadas como "delírio" ou "impulso de vaidade".

"Foi a memória dos vossos feitos que nos desafiou a querer transformar a excecionalidade das vossas conquistas em algo de estrutural. Portugal é hoje referência internacional em várias áreas. O futebol é uma das maiores manifestações sociais, uma relevante indústria da economia nacional e uma plataforma para a internacionalização do país", afirmou ainda Luís Filipe Vieira.

A ABP, fundada em junho de 2016 para congregar deputados, antigos parlamentares e funcionários e assessores do Palácio de São Bento, conta com personalidades de PSD, PS, CDS-PP, PCP e PEV. O vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão (PS) e a porta-voz socialista, Maria Antónia Almeida Santos, também discursaram na cerimónia.