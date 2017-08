Luís Filipe Vieira suspenso pelo Conselho de Disciplina

RTP 29 Ago, 2017, 20:13 / atualizado em 29 Ago, 2017, 21:15 | 1.ª Liga

Depois do empate a uma bola no dérbi entre Sporting e Benfica no último dia 22 de abril, Luís Filipe Vieira passou pela zona mista onde comparou, com declarações polémicas, o atual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a Vale Azevedo, antigo presidente do Benfica.



Benfica vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto

"As pessoas têm de pensar muito no que estão a fazer. Não podem mandar as pedras e depois esconder as mãos. Há 15 ou 16 anos tivemos, dentro da nossa casa, um mentiroso compulsivo e um demagogo e soubemos recuperar o Benfica e trazê-lo para onde está hoje. Hoje, quando recebi a carta do Sporting, recordei-me desses tempos, de gente populista e mentirosa compulsiva", disse Luís Filipe Vieira na altura.As acusações do líder benfiquista levaram o Sporting a interpor uma queixa. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol analisou o caso e para além dos 67 dias de suspensão, Luís Filipe Vieira vai ter de pagar 3.902 euros de multa.No entender do Conselho de Disciplina, as declarações do presidente do Benfica lesaram a honra e reputação de Bruno de Carvalho, homólogo sportinguista.Logo após a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica emitiu um comunicado em que revela que vai recorrer da decisão do órgão da FPF por considerar a sentença "desajustada"e "injusta".O clube da Luz revelou que vai tomar medidas, de imediato, para chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto e declarou que não percebe a decisão do Conselho de Disciplina, quando se vive num panorama de difamação contra o Benfica."Esta iniciativa sancionatória é tanto mais surpreendente quando se tem assistido a campanhas difamatórias do bom nome do SL Benfica e dos seus agentes, e a discursos cujo nível de linguagem é baixo e desprestigiante para as competições desportivas, em que não são conhecidas quaisquer sanções", pode ler-se no comunicado do Benfica.O clube da Luz concluiu ao dizer que não vai descer ao mesmo nível daqueles que tentam desrespeitar e desafiar a justiça desportiva e que vão ser tomadas todas as previdências para agir contra a ação de suspensão a Luís Filipe Vieira.