Luís Godinho arbitra visita do Sporting ao Boavista

Lusa 09 Dez, 2017, 12:27 | 1.ª Liga

Luís Godinho, da associação de futebol de Évora, vai estar pela terceira vez esta época num jogo dos ‘leões’, depois de ter apitado no empate 1-1 no terreno do Moreirense, para a sétima jornada, e na vitória caseira frente ao Estoril-Praia, por 2-1, para a quarta.



O Sporting, segundo classificado com os mesmos 33 pontos do líder FC Porto, defronta o Boavista, oitavo com 17, a partir das 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, pouco depois de o tetracampeão Benfica, terceiro colocado com 30, receber o lanterna-vermelha Estoril-Praia, com oito pontos, a partir das 18:15.



O encontro do Estádio da Luz vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de futebol de Braga, que vai estrear-se, esta época, em jogos dos ‘grandes’.



Gonçalo Martins, da associação de Vila Real, foi o nomeado para o primeiro jogo do dia da I Liga, marcado para as 16h00 e que vai opor Desportivo das Aves, 12.º com 13 pontos, ao Tondela, 13.º com 12, na Vila das Aves.