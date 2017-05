Luisão soma sexto título de campeão nacional, 12 em estreia

Lusa 22 Mai, 2017, 11:53 | 1.ª Liga

Quarto jogador com mais jogos na história dos 'encarnados', com 513 encontros, o central internacional brasileiro reforçou ainda mais o estatuto de 'lenda' do clube, sendo que domingo, no Jamor, na final da Taça de Portugal, pode conquistar o 19.º troféu e igualar o recordista Nené.



Em matéria de campeonatos, o jogador de 36 anos está, porém, uma distância inalcançável do topo, onde 'mora' o 'rei' Eusébio, com 11 'canecos', mais um do que Mário Coluna, António Simões e Tamagnini Nené, o futebolista que mais vezes vestiu o 'manto sagrado' em jogos oficiais (575).



Na Luz desde 2003/04, o central brasileiro venceu a prova na sua segunda temporada, sob o comando do italiano Giovanni Trapattoni, chegou ao 'bis' cinco anos depois, na primeira época de Jorge Jesus, e, com os triunfos nos quatro últimos anos, já soma meia dezena de troféus.



Os dois primeiros títulos ficaram, aliás, muito ligados a Luisão, que marcou um golo decisivo frente ao Sporting em 2004/05, batendo Ricardo de cabeça com o jogo a acabar (1-0, na Luz), e outro face ao Sporting de Braga em 2009/10, igualmente num triunfo caseiro por 1-0.



O '4' dos 'encarnados', titular em todos os jogos desde a sétima jornada até à consumação do título, à 33.ª, não tem atualmente companheiros dos primeiros dois cetros, mas viveu o tetra com mais quatro jogadores.



O sérvio Fejsa, o internacional luso André Almeida, o argentino Salvio e o brasileiro Jardel marcaram presenças nos últimos quatro cetros, sendo, juntamente com o 'capitão', os 'verdadeiros' tetracampeões benfiquistas.



Por seu lado, Júlio César, Eliseu, Samaris, Pizzi, Jonas, Lisandro López, Gonçalo Guedes, vendido em janeiro ao Paris Saint-Germain por 30 milhões de euros, Lindelöf e Paulo Lopes estiveram em três conquistas.



Ao lado de Rui Vitória, que sucedeu a Jorge Jesus após a época 2014/15, venceram o segundo cetro Mitroglou, Nelson Semedo, Raúl Jiménez, Ederson, Grimaldo e Luka Jovic, este utilizado apenas 15 minutos (seis em 2015/16 e nove em 2016/17).



Para Cervi, Rafa, Zivkovic, André Horta, Carrillo, Filipe Augusto, José Gomes, Pedro Pereira, Kalaica e Hermes, mais Celis e Danilo, que foram emprestados em janeiro, trata-se do primeiro título nacional ao serviço dos 'encarnados'.







- Os títulos de campeões nacionais pelo Benfica dos 32 jogadores utilizados por Rui Vitória:



6.º: Luisão.



4.º: Fejsa, André Almeida, Salvio e Jardel.



3.º: Julio César, Eliseu, Samaris, Pizzi, Jonas, Lisandro López, Gonçalo Guedes (a), Lindelöf e Paulo Lopes.



2.º: Mitroglou, Nelson Semedo, Raúl Jiménez, Ederson, Grimaldo e Luka Jovic.



1.º: Cervi, Rafa, Zivkovic, André Horta, Carrillo, Filipe Augusto (b), Celis (a), Danilo (a), José Gomes, Pedro Pereira, Kalaica e Hermes.



(a) - Saiu em janeiro.



(b) - Chegou em janeiro.