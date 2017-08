Mabea reforça Vitória de Guimarães por quatro épocas

Lusa 30 Ago, 2017, 21:31 | 1.ª Liga

O jogador, proveniente da Societé Omnisports de L'Armée, equipa que, na época 2016/17, terminou o principal campeonato da Costa do Marfim no sexto lugar, vai juntar-se ao compatriota Konan e a Vigário como opção ao dispor de Pedro Martins para aquela zona do terreno.



Mabea é o nono reforço dos vitorianos para a época 2017/18, depois de garantidos os defesas Victor Garcia (ex-FC Porto), Suéliton (ex-Cuiabá, do Brasil) e Jubal (ex-Arouca), os médios Wakaso (ex-Lorient, de França), Francisco Ramos (ex-FC Porto) e Rúben Oliveira (ex-Feirense) e os avançados colombianos Rincón (ex-Tigre, da Argentina) e Estupiñán (ex-Once Caldas, da Colômbia).



O emblema vitoriano confirmou igualmente a aquisição de outro lateral-esquerdo costa-marfinense, Sylla Habib, de 18 anos, mas para a equipa B, 16.ª classificada da II Liga.



O jogador representava a academia Olympic Sport d'Abobo, e tornou-se no oitavo reforço da equipa orientada por Vítor Campelos, depois de confirmados o guarda-redes Tiago Martins, os defesas Nikolaesh e David Luis, o médio Morelli e os avançados Gabriel, Artur Abreu e Medarious.