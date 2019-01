Malheiro e Godinho arbitram Sporting e FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jan, 2019, 10:13 / atualizado em 30 Jan, 2019, 10:26 | 1.ª Liga

Hélder Malheiro será o árbitro escolhido para dirigir o jogo do Estádio do Bonfim | Hugo Delgado-Lusa

Hélder Malheiro será o árbitro do V. Setúbal-Sporting, que se joga esta quarta-feira, às 19h00, no Estádio do Bonfim.







O juiz de campo principal terá a ajudá-lo Bruno Jesus e Rui Cidade, com Flávio Lima como quarto árbitro. No videoárbitro estará Vasco Santos, com Sérgio Jesus como assistente.





Hélder Malheiro, de 38 anos, já arbitrou 18 jogos na presente temporada: (8 da I liga, 6 II Liga, 2 Taça de Portugal, 1 Taça da Liga e 1 amigável).





Esta temporada o árbitro já dirigiu três encontros do V. Setúbal frente a Aves, SC Braga e Portimonense e nenhum do Sporting.







No jogo que fecha a 19ª jornada, o FC Porto-Belenenses, o árbitro Luís Godinho terá como juízes auxiliares Jorge Cruz e Valter Rufo enquanto João Mendes é o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, de serviço no VAR, ficam Luís Ferreira e Paulo Miranda.





Luís Godinho, de 33 anos, conta esta época com 26 jogos realizados: (12 I Liga, 5 II Liga, 2 Taça de Portugal, 1 supertaça, 5 internacionais e 1 amigável).





Até esta altura o árbitro já dirigiu dois jogos do FC Porto frente ao Tondela e Santa Clara e dois do Belenenses com Tondela e Chaves.