Maniche deseja ver I Liga mais competitiva

Mário Aleixo - RTP 13 Jul, 2017, 12:25 / atualizado em 13 Jul, 2017, 12:25 | 1.ª Liga

O campeonato da I Liga vai começar com os candidatos do costume | António Cotrim-Lusa

O ex-internacional português, em declarações ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, manifestou o desejo de que equipas como o V. Guimarães, Sp. Braga, Marítimo e Belenenses pudessem estar mais próximas das habituais equipas de topo.



A menos de um mês do início da competição o ex-médio, que jogou no Benfica, FC Porto e Sporting, recorda que “tudo vai começar do zero mas os favoritos são sempre os mesmos”.





Maniche, de 39 anos, rende-se ao inevitável domínio das três equipas de topo e analisa-as no momento da partida:Sporting – “Já se prepara há algum tempo. Contratou jogadores para as posições que mais necessitava. Agora é uma incógnita. Há jogadores que se adaptam mais rápido que outros. Comprou jogadores com provas dadas”.FC Porto – “Errou em muitas contratações nos últimos anos. A nível financeiro não está bem. Está a adiar as contratações para não errar. É preponderante a experiência de Sérgio Conceição”.Benfica – “Mantém os mesmos jogadores e está a fazer contratações normais. Tem dois jogadores para cada posição. Tem tudo para fazer uma boa época. A filosofia é a mesma e a organização boa”.Maniche, internacional pela seleção A por 51 vezes tendo marcado sete golos.