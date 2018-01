Manta Santos quer concentração "do primeiro ao último segundo" frente ao Moreirense

Lusa 20 Jan, 2018, 16:46 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, o treinador realçou o facto de ter pela frente um adversário direto que pode causar muitas dificuldades.



"Espero um jogo muito competitivo e com intensidade, as equipas vão tentar anular-se uma à outra. A equipa que ganhar amanhã (no domingo) consegue uma vantagem em relação à outra. O Moreirense é uma equipa agressiva, com bons atributos em termos de organização ofensiva e defensivamente é uma equipa que não facilita em nada", afirmou.



Segundo Nuno Manta Santos, a sua equipa terá de ter especial atenção aos lances de bola parada.



"O Moreirense é uma equipa forte nos lances de bola parada, sendo que cerca de 70% dos seus golos têm origem em bolas paradas. O Feirense tem de anular os pontos fortes do adversário e procurar tirar vantagem naquilo em que é mais forte. O Feirense tem de estar forte no jogo com o Moreirense", realçou.



O treinador do Feirense quer regressar às vitórias e por isso deixa um alerta à sua equipa para que a conquista dos três pontos seja possível.



"A equipa tem trabalhado bem, como sempre. Queremos uma vitória em casa para agradar os nossos adeptos e simpatizantes. Se possível, queremos fazê-lo com uma boa exibição. Temos de marcar golos e não pode haver falta de concentração do primeiro ao último segundo", referiua.



Para o jogo com o Moreirense, o treinador do Feirense não poderá contar com Tiago Gomes, José Valência e Cris, todos a recuperar de lesão. Etebo e Jean Sony também estão indisponíveis, já que cumprem castigo.



O Feirense, 13.º classificado com 17 pontos, recebe no domingo, pelas 16:00, o Moreirense, 15.º, com 15 pontos, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.