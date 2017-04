Manuel Cajuda: Dérbi não decide o título

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 12:32 | 1.ª Liga

Manuel Cajuda treina atualmente na China mas é um observador atento do futebol português.



Ao jornalista Pedro Luiz Cid começou por dizer que Marítimo e Sp. Braga estão longe de serem adversários fáceis para “águias” e “dragões”.



No clube insular esteve entre 2003 e 2005. Pelos “arsenalistas” passou durante dois períodos, entre 1994/97 e 1999/2002.



Sobre os madeirenses disse que “estão a fazer uma época fantástica” e a propósito dos minhotos considerou-os um grupo “forte que tem crescido muito nos últimos anos”.





Os jogos Benfica-Marítimo (de sexta feira) e Sp. Braga-FC Porto (de sábado) são fáceis de antever para o carismático técnico: “É simples. É fácil dizer, porque é verdade, que serão jogos de dificuldade elevada para Benfica e FC Porto”.Mas no fim de semana a seguir de 22/23 de abril surge no calendário nacional o dérbi Sporting-Benfica e a pergunta que todos fazem é se o jogo decidirá o próximo campeão nacional.Manuel Cajuda diz que não: “Não há jogos decisivos, todos são importantes. Pode alterar provisoriamente a classificação mas não me parece que decida o campeonato”.O momento das duas equipas é desta forma descrito pelo técnico, de 65 anos: “O FC Porto recuperou muito em relação ao Benfica e este, apesar de ter oscilado, ainda tem algum conforto e tranquilidade”.O treinador, natural de Olhão, saiu de Portugal há oito/nove anos e nas suas palavras percebe-se alguma mágoa e desilusão: “Fui eu que decidi deixar o futebol português porque ele tem protegido a incompetência”.Mas o técnico faz questão de fazer uma ressalva: “Passo bem sem o futebol português e ele passa bem sem mim… mas o que nunca direi é que não estou grato ao futebol português, porque é graças a ele que tenho currículo que apresento”.Manuel Cajuda treina atualmente a equipa do Sichuan Annapurna, um clube jovem mas com enorme potencialidade.O treinador é da opinião que os portugueses estão em condições de fazer evoluir o futebol em zonas onde ele precisa.O técnico luso revela que os técnicos nacionais podem acrescentar “organização, ciência do treino, novos métodos” e isso apaixona-o.Sobre o atual clube diz que “tem condições fantásticas” e conclui igual a si próprio: ”Tem tudo o que preciso para ser feliz!”Como jogador Manuel Cajuda foi defesa passando por clubes como o Olhanense, Sambrasense e Farense.Como técnico principal desde 1983/84, em Portugal orientou clubes como o Belenenses, Sp. Braga, Marítimo e V. Guimarães.No estrangeiro treinou o Zamalek (do Egipto), o Al Sharjah (Emirados), entre outras passagens.Atualmente treina os chineses do Sichuan Annapurna, 2º classificado da 2 Liga Chinesa, Zona Norte - equivalente ao Campeonato de Portugal (antiga 2ª Divisão B).Conta com aproximadamente 600 jogos na primeira divisão portuguesa.