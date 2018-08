Manuel José antevê uma semana escaldante no futebol caseiro

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Ago, 2018, 12:28 / atualizado em 20 Ago, 2018, 12:45 | 1.ª Liga

Manuel José colo o FC Porto como favorito no arranque do campeonato | rtp.pt

Para o técnico, cumpridas as duas primeiras jornadas do campeonato da I Liga, de futebol, é notório que Benfica e Sporting estão em fase de consolidação das suas equipas enquanto o FC Porto faz um percurso de continuidade.



Manuel José, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, vê uma equipa azul e branca favorita à conquista do título de campeão, embora esteja a viver alguns problemas internos com o “caso Marega” à cabeça.





Sobre os penáltis polémicos que existiram no Belenenses-FC Porto o treinador tem uma opinião singular: “Esses penáltis (bolas nos braços) não deveriam existir porque qualquer dia os jogadores não podem jogar com braços”.O treinador disse ainda não acreditar que o Sp. Braga possa entrar na luta pelo título.Ao olhar para o Benfica-Sporting, do próximo sábado, a contar para a 3:ª jornada do campeonato, Manuel José começou por dizer que “será um jogo que não decidirá nada mas se o Benfica perder fica condicionado”.O técnico concluiu o seu pensamento ao afirmar: “A derrota do Sporting é previsível e hoje ninguém dá nada pelo Sporting mas…”