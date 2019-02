Manuel Machado vê confiança na equipa do Moreirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Fev, 2019, 12:29 / atualizado em 08 Fev, 2019, 12:29 | 1.ª Liga

O Moreirense recebe o líder do campeonato – FC Porto –, a partir das 20h30, no jogo de abertura da 21.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Manuel Machado, de 63 anos, treinou a equipa do Moreirense entre 2001/2004 e em 2017, tendo-se sagrado campeão da II Liga pela equipa dos cónegos, na sua primeira passagem pelo clube.



Sobre o jogo desta noite o treinador destacou XX factos que podem influenciar o jogo:



- as dimensões reduzidas do terreno de jogo e a qualidade da equipa da casa;



- a pressão crescente vivida pela equipa do FC Porto perante a proximidade do Benfica;



- o crescimento da equipa do Moreirense com o acumular do crescimento e experiência ao longo da última década e meia;



- a ausência de Marega não influenciará o desempenho dos portistas que têm alternativas que garantem qualidade;





Perante estas premissas Manuel Machado admitiu, em declarações ao jornalista Nuno Matos, que estão criadas condições para se assistir a um bom jogo de futebol.O encontro terá relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Manuel Queiroz.