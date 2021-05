Manuel Ribeiro já não é diretor desportivo do Moreirense

Manuel Ribeiro, de 67 anos, tinha regressado no verão de 2020 ao emblema de Moreira de Cónegos, depois de ter exercido funções semelhantes entre 2009/10 e 2011/12, período no qual os minhotos subiram do terceiro escalão até à elite do futebol nacional.



O dirigente natural de Aveiro, que veio substituir Marco Couto e chegou a ser diretor desportivo no Gil Vicente, também coincidiu com o presidente do Moreirense em 2006/07, quando Vítor Magalhães liderava o rival concelhio Vitória de Guimarães, então na II Liga.



Os "cónegos" terminaram a edição 2020/21 da I Liga no oitavo lugar, com os mesmos 43 pontos dos vitorianos, a três da última vaga de acesso às provas europeias da próxima temporada, igualando 2019/20, a segunda melhor prestação em 11 presenças na elite.