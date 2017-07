Marcano reforça necessidade de o FC Porto regressar às vitórias

Lusa 05 Jul, 2017, 16:58 | 1.ª Liga

O defesa central dos `dragões` admitiu, no arranque do terceiro dia de trabalhos no Olival, que, com a chegada de Sérgio Conceição, todos os jogadores têm que começar do zero, uma vez que um novo treinador implica sempre mudanças de rotinas.

"Começar o mais forte possível" é o objetivo do jogador espanhol, que, nesta primeira abordagem à nova época, disse ainda que todos os jogadores devem pensar menos nos números individuais e focarem-se mais na equipa, porque só assim será possível chegar ao grande objetivo de todos: terminar com o período sem títulos".

Marcano foi claro: "Todos temos que começar do zero. Temos um treinador novo, com novas rotinas e com muitas coisas novas, mas há que começar o mais forte possível. Para já, deu para ver pouco, mas dos dois primeiros dias deu para perceber que é um treinador exigente, muito direto e que tem muito claro o que quer".

Sobre o cansaço dos primeiros dias de treino, o jogador desvaloriza: "Vimos de uma paragem alargada. Estivemos um mês e uns dias de férias e é normal que os primeiros dias sejam duros e estejamos cansados".

O FC Porto treinou na manhã de hoje no Centro de estágio do Olival, e regressa ao trabalho pelas 17h00 horas.