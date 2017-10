Marega chamado à seleção do Mali

Lusa 25 Out, 2017, 16:45 | 1.ª Liga

Marega, que é a par de Aboubakar, o melhor marcador do FC Porto no campeonato, com sete golos, está nas opções para a derradeira jornada do Mali, que ocupa o quarto e último lugar no seu grupo de apuramento.



Na zona de apuramento africano apenas se qualificam os vencedores dos cinco grupos, e no C o Mali tem três pontos, atrás de Gabão, com cinco, e Costa do Marfim e Marrocos, com oito e nove, e que se defrontam em jogo decisivo.



Pela seleção do Mali, Marega contabiliza 13 internacionalizações e tem um golo marcado.