Marítimo apresenta-se aos adeptos em 21 de julho

Lusa 21 Jun, 2018, 09:31 / atualizado em 21 Jun, 2018, 09:31 | 1.ª Liga

O clube madeirense deu conta também da realização de um jogo com a equipa espanhola do Las Palmas, nas Canárias, em 04 de agosto.



A informação foi prestada horas depois de ter sido revelada a realização de outros seis encontros no estágio que os 'verde-rubros' vão realizar em Lagoa, no Algarve, entre 08 e 19 de julho.



Durante esse período, estão agendados encontros com Hull City (10 de julho), Sheffield United (12), frente ao Farense (14) e Peterborough United (18), ficando por definir os adversários dos dias 15 e 17.



Antes do estágio no Algarve, o Marítimo começa a preparar a nova temporada na Madeira a partir de segunda-feira, com exames médicos e o primeiro treino do novo técnico, Cláudio Braga.