Marítimo e Belenenses empatam na estreia de Silas à frente dos `azuis`

Lusa 20 Jan, 2018, 17:58 | 1.ª Liga

Sem vencer há cinco encontros no campeonato, o Marítimo segue no sexto lugar, com 29 pontos, já a oito do Sporting de Braga, quarto classificado e que ocupa a última vaga de acesso à Liga Europa.



Com Silas em estreia no banco, depois de ter substituído Domingos Paciência, o Belenenses, que terminou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Nuno Tomás (85 minutos), somou o 12.º jogo consecutivo sem vencer em todas as provas e mantém-se no 11.º lugar, com 20 pontos.