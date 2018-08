Marítimo e Chaves entram na luta pelos pontos

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Ago, 2018, 08:36 / atualizado em 24 Ago, 2018, 08:36 | 1.ª Liga

O Marítimo vai tentar fazer valer o fator casa para somar os três pontos, quando receber o Chaves, no jogo de abertura da terceira jornada da I Liga de futebol.





O jogo tem o início marcado para as 20h30, no estádio do Marítimo, no Funchal.



Depois de terem vencido na primeira jornada o Santa Clara por 1-0, com um golo já ao cair do pano, os insulares deslocaram-se a Vila do Conde na ronda seguinte e perderam 3-1 com o Rio Ave, pelo que tudo farão para retomar o caminho sdas vitórias.





A equipa insular apresenta-se na máxima força.





Na antevisão da partida o treinador dos maritimistas, Cláudio Braga, fez questão de frisar que como em todos os jogos em casa a equipa quer assumir o desafio e ganhar.





Do lado dos transmontanos também não há baixas significativas.





No lançamento da partida o técnico Daniel Ramos reencontra a sua antiga equipa e disse que os flavienses estão preparados para as dificuldades que terão de ultrapassar.







A jornada está marcada pelo dérbi de sábado entre Benfica e Sporting, no estádio da Luz, dia em que o campeão FC Porto recebe o Vitória de Guimarães.



Marítimo -- Desportivo de Chaves, 20h30Portimonense -- Santa Clara, 16h30Benfica -- Sporting, 19h00FC Porto -- Vitória de Guimarães, 21h00Feirense -- Boavista, 16h00Vitória de Setúbal -- Nacional, 16h00Tondela -- Rio Ave, 18h30Sporting de Braga -- Desportivo das Aves, 20h30Moreirense -- Belenenses, 20h15