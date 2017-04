Marítimo e Chaves jogam a pensar na UEFA

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 08:22 | 1.ª Liga

O Marítimo e o Desportivo de Chaves fecham esta segunda feira a 28ª jornada da I Liga de futebol, num encontro que pode ser decisivo na luta pelo sexto lugar, que dará provavelmente acesso à fase da pré-eliminatória da Liga Europa.



Com Vitória de Guimarães e Sporting de Braga cada vez mais longe na luta pelo quarto lugar, e com a final da Taça a ser disputada entre vimaranenses e Benfica, é cada vez mais certo que o sexto lugar também dará acesso à Europa, luta na qual estão envolvidos principalmente Marítimo, Rio Ave e Desportivo de Chaves.



Os insulares são os que de momento se encontram em melhor posição para garantir o posto, sendo sextos com 41 pontos, e podem dar um passo de gigante caso vençam os flavienses, podendo abrir para cinco pontos a vantagem sobre os vila-condenses e nove sobre a equipa de Chaves.



Caso o Desportivo empate ou vença na Madeira, as decisões ficarão mais complicadas para as seis jornadas que restam.



Os insulares entram em jogo sem Patrick que cumpre castigo. Em contrapartida regressam Deyvidon e Fransérgio.



Os flavienses apresentam-se na máxima força.



O jogo tem o início marcado para as 20h00, no estádio do Marítimo, com arbitragem de Rui Oliveira.



O encontro terá informações regulares na Antena 1 com o repórter Emanuel Soares.