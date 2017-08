Marítimo e P. Ferreira estreiam-se no campeonato

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 08:29 / atualizado em 08 Ago, 2017, 08:29 | 1.ª Liga

Marítimo e Paços de Ferreira dão continuidade à jornada inaugural da I Liga de futebol, num jogo marcado pela atribulada viagem da equipa visitante, devido aos ventos fortes que desviaram e cancelaram muitos voos com destino ao Funchal.



A equipa de Paços de Ferreira acabou por viajar de barco de Porto Santo para a Madeira e estará no Estádio dos Barreiros para a estreia na I Liga, no jogo que opõe o sexto da época passada, o Marítimo, ao 13º, Paços de Ferreira.



Na equipa insular há quatro baixas: Coronas, Fábio China, Ghazaryan e Lundberg (lesionados).



O treinador Daniel Ramos quer entrar a ganhar, com total respeito pelo Paços, uma equipa que normalmente arrisca.



Do lado dos "castores" João Góis e André Marques estão lesionados.



O técnico Vasco Seabra mostra-se confiante num triunfo nos Barreiros.



O árbitro do encontro é Manuel Oliveira. O desafio tem o início marcado para as 16h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Liderança do campeonato tripartida



Após cinco jogos, o campeonato é liderado por Sporting, Portimonense e Rio Ave, todos com três pontos e seguidos de um quarteto formado por Vitória de Setúbal, Moreirense, Feirense e Tondela, com um.



O tetracampeão Benfica inicia a defesa do título na quarta-feira, em casa, frente ao Sporting de Braga, enquanto o FC Porto recebe o Estoril Praia, no mesmo dia.



Eis o quadro completo dos jogos já realizados e por realizar da primeira jornada:



- Domingo, 6 ago:



Desportivo das Aves - Sporting, 2-0 (1-0 ao intervalo)



Vitória de Setúbal - Moreirense, 1-1 (1-0)



- Segunda-feira, 7 ago:



Portimonense - Boavista, 2-1 (0-1)



Feirense - Tondela, 1-1 (0-1)



Rio Ave - Belenenses, 1-0 (1-0)



- Terça-feira, 8 ago:



Marítimo - Paços de Ferreira, 16h00



- Quarta-feira, 9 ago:



FC Porto - Estoril-Praia, 19h00



Benfica - Sporting de Braga, 21h00



- Quinta-feira, 10 ago:



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 21h00