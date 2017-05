Marítimo e Rio Ave preparam ataque a lugar na UEFA

Mário Aleixo - RTP 17 Mai, 2017, 07:45 | 1.ª Liga

À partida para a última jornada do campeonato o Marítimo é sexto classificado com 49 pontos e o Rio Ave sétimo com 46.



As duas equipas sabem que a sexta posição na tabela classificativa permite jogar o apuramento para a segunda competição de clubes da UEFA.



No próximo sábado tudo ficará decidido. O Marítimo desloca-se a Paços de Ferreira e sabe que conquistará o sexto lugar se empatar na cidade Capital do Móvel ou, na pior das hipóteses se perder e os vila-condenses empatarem ou perderem.



O Marítimo ficou privado do concurso de três jogadores na jornada do passado fim de semana devido a castigo.



Fransérgio, Raul Silva e Edgar Costa, todos a cumprir um jogo de castigo, são os três ausentes da equipa insular na deslocação ao recinto dos pacenses.



O concorrente direto dos verde rubros, o Rio Ave, recebe o Belenenses sem qualquer jogador castigado, a exemplo da equipa visitante e na esperança de poder beneficiar de uma derrota dos insulares.



Os jogos P. Ferreira-Marítimo e Rio Ave-Belenenses realizam-se no sábado, ambos a partir das 16h00.