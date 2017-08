Marítimo e Rio Ave procuram apanhar o Sporting

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 10:31 / atualizado em 12 Ago, 2017, 10:31 | 1.ª Liga

Depois de os "leões" terem vencido o Vitória de Setúbal (1-0), na abertura da segunda jornada, o Marítimo e o Rio Ave podem também somar seis pontos, caso vençam nas deslocações a casa do Belenenses e do Boavista, respetivamente.



Na primeira jornada, os azuis do Restelo, que também já tinham sido eliminados da Taça da Liga, perderam em casa do Rio Ave, enquanto o Boavista foi derrotado na deslocação ao terreno do Portimonense.



No outro encontro do dia, o Moreirense e o Tondela, que empataram na estreia, procuram o primeiro triunfo nesta edição do campeonato.



O campeão Benfica apenas joga na segunda-feira, no terreno do Desportivo de Chaves, enquanto o FC Porto joga no domingo em casa do Tondela.

Programa da segunda jornadaSexta-feira, 11 ago:

Sporting - Vitória de Setúbal, 1-0

Sábado (hoje), 12 ago:



Moreirense - Feirense, 16h00



Belenenses - Marítimo, 18h15



Boavista - Rio Ave, 20h30

Domingo, 13 ago:



Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, 16h00



Sporting de Braga - Portimonense, 18h00



Tondela - FC Porto, 20h15

Segunda-feira, 14 ago:

Estoril-Praia - Vitória de Guimarães, 19h00



Desportivo de Chaves - Benfica, 21h00