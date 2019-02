Marítimo prepara partida com Belenenses na máxima força

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 16:07 | 1.ª Liga

O treino realizou-se no Estádio do Marítimo, à porta fechada, e o clube madeirense informou, no seu sítio oficial na Internet, que o treinador Petit contou com o plantel na máxima força.



A conferência de imprensa de antevisão do técnico, que estava marcada para depois do treino, foi cancelada.



A equipa insular, que leva três derrotas consecutivas, viaja hoje para Lisboa "com o pensamento único nos três pontos", revelou o clube, esclarecendo que a convocatória será revelada "algumas horas antes do apito inicial", à imagem do que tem sucedido nas últimas semanas.



O Marítimo, 15.º classificado, com 20 pontos, defronta o Belenenses, sétimo, com 30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, no domingo, com o apito inicial marcado para as 15h00.